MotoGP 2026: Di Balik Keperkasaan Aprilia, Jorge Martin Cium Ancaman Besar Ducati

Awal musim MotoGP 2026 menjadi panggung kuat bagi Aprilia Racing.

Tim asal Italia itu tampil dominan dengan menyapu bersih kemenangan dalam tiga seri pembuka, sekaligus mengirim pesan tegas kepada para rivalnya.

Hasil itu menempatkan dua rider Aprilia sebagai penguasa klasemen MotoGP musim ini.

Marco Bezzecchi di posisi pertama dengan 81 poin, diikuti Jorge Martin di peringkat kedua (77 poin).

Meski demikian, Martin memilih untuk tidak cepat puas.

Rider asal Spanyol itu melihat situasi ini sebagai fase yang belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan sesungguhnya para pesaing.

Di tengah tren positif tersebut, kondisi berbeda justru dialami Ducati.

Pabrikan yang identik dengan dominasi dalam beberapa musim terakhir itu memang belum tampil menggigit.