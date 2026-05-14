MotoGP 2026: Di Tengah Performa Moncer, Jorge Martin Makin Dekat Tinggalkan Aprilia?

jpnn.com - Di tengah performa apiknya pada awal MotoGP 2026, spekulasi soal masa depan Jorge Martin bersama Aprilia kembali mencuat.

CEO Aprilia Massimo Rivola mengindikasikan Martin kemungkinan besar tidak akan melanjutkan kebersamaan dengan tim asal Italia tersebut.

Kontrak Martin bersama Aprilia diketahui akan berakhir pada akhir 2026 mendatang.

Di tengah performa impresif yang ditunjukkan Martin sepanjang awal musim ini, spekulasi soal kemungkinan bertahan sempat mencuat.

Namun, Rivola menegaskan sang pembalap diyakini sudah mengambil keputusan terkait masa depannya jauh sebelum rumor itu berkembang.

Martin memang tampil menjanjikan dalam lima seri pertama MotoGP 2026. Rider berjuluk Martinator itu sudah mengoleksi satu kemenangan pada balapan utama.

Tak hanya itu, dua podium runner up juga membuat namanya terus membayangi Marco Bezzecchi di papan atas klasemen sementara MotoGP 2026.

Saat ini, Martin berada di posisi kedua dengan koleksi 126 poin, hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang duduk di puncak klasemen.