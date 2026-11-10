MotoGP 2026: Diggia Frustrasi, Motor Ducati Mendadak Sulit Dikendalikan

jpnn.com - Fabio Di Giannantonio gagal memaksimalkan peluang meraih hasil terbaik pada MotoGP Qatar 2026.

Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu justru menghadapi masalah teknis yang membuatnya kesulitan mengendalikan motor Ducati saat balapan utama di Sirkuit Lusail.

Padahal, Diggia sempat menunjukkan performa menjanjikan sepanjang akhir pekan. Rider asal Italia itu finis kedua pada sprint race, bahkan mencatatkan waktu tercepat dalam sesi pemanasan.

Getaran Hebat Ganggu Performa Diggia

Masalah mulai muncul ketika balapan utama berlangsung. Getaran kuat pada motor membuat Diggia kesulitan saat memasuki tikungan, terutama ketika harus memiringkan motornya.

Kondisi tersebut membuat performanya merosot. Dia bahkan kesulitan mengimbangi pembalap Ducati lainnya dan akhirnya harus puas finis di posisi kedelapan.

Diggia mengaku situasi itu sangat berbeda dibandingkan kondisi motornya saat sesi pemanasan.

"Saya merasa motor ini berada dalam kondisi paling menyenangkan selama dua tahun terakhir. Semuanya terasa mudah, saya bisa mengendarainya sesuai keinginan dan kecepatannya juga sangat bagus," ucapnya.

Diggia Sebut Masalah di Luar Kendalinya

Pembalap berusia 28 tahun itu mengaku kecewa karena persiapan tim sebenarnya sudah mengarah pada hasil positif. Namun, getaran yang muncul saat balapan membuat rencana mereka berantakan.