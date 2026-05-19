MotoGP 2026: Diggia Selamat dari Insiden Horor di Catalunya, Begini Ceritanya!
jpnn.com - Fabio Di Giannantonio tak hanya pulang dari MotoGP Catalunya 2026 dengan kemenangan, tetapi juga membawa cerita mencekam dari salah satu insiden paling berbahaya musim ini.
Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu mengaku sempat pasrah dan hanya bisa berlindung di balik fairing motornya saat kecelakaan horor terjadi di depan matanya dalam balapan di Sirkuit Catalunya, Minggu (17/5/2026).
Insiden tersebut terjadi pada lap ke-12 ketika Alex Marquez menabrak bagian belakang motor Pedro Acosta yang mendadak melambat.
Benturan keras membuat motor Alex hancur berkeping-keping, sementara serpihan karbon beterbangan ke berbagai arah hingga memaksa balapan dihentikan sementara dengan red flag.
Diggia -sapaan Di Giannantonio- yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian ikut berada dalam jalur berbahaya.
Dalam situasi sepersekian detik, pembalap asal Italia itu hanya bisa berusaha melindungi diri sambil menjaga motornya tetap melaju.
"Saya hanya melihat banyak pecahan beterbangan ke mana-mana. Sejujurnya, yang bisa saya lakukan hanya bersembunyi di balik fairing dan berusaha melewati situasi itu," ucapnya.
Momen tersebut berlangsung begitu cepat hingga Diggia mengaku tak benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi di lintasan.
