menu
JPNN.comJPNN.com
MotoGP 2026: Dominasi Ducati Runtuh? Tardozzi Blak-blakan Soal Kehebatan Aprilia

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Manajer Ducati Davide Tardozzi (kiri) bersama General Manajer Ducati Gigi Dall’Igna. Foto: Instagram/Ducati Corse.

jpnn.com - Awal MotoGP 2026 menghadirkan kejutan besar. Aprilia Racing tampil begitu dominan, sementara Ducati justru belum menunjukkan taji seperti musim-musim sebelumnya.

Tim asal Noale itu sukses mengunci kemenangan beruntun dalam tiga seri pembuka MotoGP 2026.

Marco Bezzecchi menjadi motor utama kesuksesan Aprilia, ditopang konsistensi Jorge Martin yang kerap finis di barisan depan.

Baca Juga:

Sebaliknya, Ducati masih terseok. Duet Marc Marquez dan Francesco Bagnaia belum mampu berbicara banyak.

Bos Ducati Davide Tardozzi tidak menutup mata dengan kondisi tersebut. 

Dia mengakui Aprilia kini berada selangkah lebih depan berkat peningkatan performa yang signifikan.

Baca Juga:

"Kalau melihat perbandingan data musim lalu dengan sekarang, peningkatan Aprilia sangat signifikan."

"Mereka mampu memangkas waktu cukup besar, jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan yang kami miliki," jelasnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI