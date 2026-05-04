MotoGP 2026: Dominasi Runtuh di Jerez, Marco Bezzecchi Malah Santai

jpnn.com - Laju impresif Marco Bezzecchi akhirnya terhenti di seri keempat MotoGP 2026.

Pembalap Aprilia itu harus puas finis kedua pada MotoGP Spanyol yang berlangsung di Sirkut Jerez, akhir pekan lalu.

Hasil tersebut sekaligus mengakhiri tren tiga kemenangan beruntun Bezzecchi sejak awal musim.

Sementara itu, Alex Marquez berhasil merusak dominasi rider asal Italia tersebut.

Meski begitu, Bezzecchi tidak menunjukkan tanda-tanda tertekan. Dia justru menilai situasi tersebut sebagai hal yang wajar dalam dunia balap.

"Tentu saya lebih senang ketika bisa terus menang dan semua orang membicarakan itu."

"Namun, pada akhirnya, tekanan yang saya rasakan tetap sama," jelasnya.

Menurutnya, setiap kali berada di lintasan, sensasi yang dirasakan selalu identik, baik saat berada di posisi terdepan maupun di belakang.