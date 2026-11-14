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MotoGP 2026: Dovizioso Ungkap Sisi Lain Insiden Marco Bezzecchi dan Marc Marquez

MotoGP 2026: Dovizioso Ungkap Sisi Lain Insiden Marco Bezzecchi dan Marc Marquez
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Pembalap MotoGP Marc Marquez (depan). Foto: MotoGP.

jpnn.com - Insiden yang melibatkan Marco Bezzecchi dan Marc Marquez dalam Sprint MotoGP Qatar 2026 masih menyisakan perbincangan.

Mantan pembalap MotoGP Andrea Dovizioso turut memberikan analisis berdasarkan pengalamannya saat berada di lintasan.

Dovizioso menjelaskan bahwa tayangan televisi tidak selalu mampu menggambarkan situasi yang sebenarnya dirasakan pembalap ketika sedang memacu motor.

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Menurutnya, ada keterbatasan pandangan yang perlu dipahami sebelum menilai insiden tersebut.

"Ketika berada di atas motor, pembalap memiliki sudut pandang yang sangat berbeda. Pengalaman itu sulit dipahami hanya dengan menyaksikan balapan melalui layar televisi," ucapnya.

Dovizioso Jelaskan Situasi Marquez

Insiden bermula ketika Bezzecchi berusaha merebut kembali posisi terdepan dari Marquez di tikungan 1 pada Lap 4.

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Keduanya bersenggolan hingga pembalap Aprilia tersebut terjatuh, sedangkan Marquez tetap melanjutkan balapan dan keluar sebagai pemenang sprint.

Dovizioso menilai Marquez baru menyadari keberadaan Bezzecchi ketika keduanya sudah berada dalam situasi yang sangat dekat.

Insiden yang melibatkan Marco Bezzecchi dan Marc Marquez dalam Sprint MotoGP Qatar 2026 masih menyisakan perbincangan.

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