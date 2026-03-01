MotoGP 2026: Drama Penalti di Thailand, Marc Marquez Pilih Tak Ribut
jpnn.com - Marc Marquez memilih bersikap tenang menyikapi penerapan sistem penalti baru MotoGP 2026 yang mulai diuji di Thailand.
Meski aturan tersebut membuatnya kehilangan kemenangan sprint race, Marquez menegaskan dirinya menerima perubahan yang sedang dijalankan otoritas balap.
Insiden itu terjadi pada sprint race MotoGP Thailand, Sabtu (28/1/2026).
Marquez yang sempat berada di posisi terdepan harus merelakan hasil balapan berubah setelah dikenai penalti turun satu peringkat.
Keputusan steward diambil seusai terjadi kontak dengan Pedro Acosta saat duel sengit di tikungan.
Alih-alih memperpanjang polemik, Marquez justru menyatakan dukungan terhadap kebijakan baru tersebut.
Menurutnya, pembalap tak memiliki pilihan selain menyesuaikan diri dengan arah regulasi yang ditetapkan penyelenggara.
"Ini merupakan era baru MotoGP jadi kami perlu beradaptasi. Kami tak punya hak untuk berkomentar karena kami harus mengikuti aturan," ucap Marquez.
