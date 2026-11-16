MotoGP 2026: Dua Balapan Terakhir Pecco Bagnaia Bersama Ducati Terancam Berantakan

jpnn.com - Perjalanan Pecco Bagnaia bersama Ducati di MotoGP 2026 terancam berakhir dengan cerita yang kurang menyenangkan.

Cedera kaki kanan yang dialami pembalap Italia tersebut membuat keikutsertaannya dalam dua seri penutup masih diliputi tanda tanya.

Padahal, musim ini menjadi periode terakhir Bagnaia bersama pabrikan asal Borgo Panigale setelah delapan tahun berkolaborasi di kelas utama. Mulai musim depan, dia akan melanjutkan karier bersama Aprilia.

Jadwal Comeback Bagnaia Belum Jelas

Pecco sebelumnya mengalami kecelakaan saat memulai sprint race MotoGP Qatar. Insiden tersebut mengakibatkan dua tulang metatarsal keempat dan kelima di kaki kanannya patah.

Rider berusia 29 tahun itu telah menjalani operasi untuk menangani cedera tersebut. Prosedur medis berjalan sukses dan kini memasuki tahap pemulihan.

Namun, keberhasilan operasi belum menjamin Pecco bisa segera kembali mengendarai motor. Ducati masih menunggu perkembangan kondisi fisiknya sebelum menentukan waktu comeback.

MotoGP Portugal yang berlangsung akhir pekan depan pun berpotensi dilewatkan sang juara dunia dua kali tersebut.

Gigi Dall'Igna Sesalkan Insiden di Qatar

Manajer umum Ducati Corse Gigi Dall'Igna mengakui kecelakaan tersebut menjadi pukulan berat bagi tim. Apalagi, Pecco sebenarnya memperlihatkan performa menjanjikan sejak awal rangkaian GP Qatar.