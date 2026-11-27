jpnn.com - Francesco Bagnaia akhirnya mengungkap kondisi kesehatannya setelah kecelakaan di MotoGP Qatar 2026.

Di balik cedera patah kaki yang membuatnya harus menjalani operasi, pembalap Ducati itu ternyata juga mengalami hematoma kecil di otaknya.

Pecco -sapaan Bagnaia- pun harus melewatkan sri terakhir MotoGP 2026 di Valencia.

"Saya tidak ikut balapan karena ada hematoma kecil di otak saya," ucapnya.

Pengakuan tersebut disampaikan Bagnaia ketika menghadiri agenda perpisahan dengan Ducati di Valencia. Dia pun harus menerima kenyataan bahwa musim 2026 berakhir tanpa kesempatan kembali mengaspal.

Bukan Hanya Kaki yang Mengalami Cedera

Kecelakaan di Sirkuit Lusail pada awal November meninggalkan dampak yang lebih serius dari perkiraan.

Insiden saat sprint race tersebut melibatkan Fermin Aldeguer dan membuat Pecco mengalami patah pada dua tulang metatarsal di kaki kanan.

Cedera itu mengharuskannya menjalani operasi. Setelah melewatkan balapan di Portimao, Pecco sempat berharap bisa kembali beraksi di Valencia. Akan tetapi, hasil pemeriksaan lanjutan membuat rencana tersebut tidak terwujud.