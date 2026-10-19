MotoGP 2026: Ducati Bikin Motor Khusus Marc Marquez? Davide Tardozzi Buka Suara
jpnn.com - Performa Francesco Bagnaia yang belum konsisten sejak kedatangan Marc Marquez memunculkan tanda tanya di kubu Ducati.
Pabrikan asal Italia itu dituding mengembangkan motor demi memenuhi kebutuhan Marquez.
Namun, bos Ducati Davide Tardozzi langsung membantah dan menyebut klaim tersebut tidak benar.
Ducati tak Berfokus pada Satu Pembalap
Tardozzi menyebut pengembangan motor Ducati tidak hanya berpusat pada satu pembalap.
"Saya tidak sependapat dengan anggapan bahwa pengembangan motor Ducati hanya mengikuti keinginan Marc Marquez," ucapnya.
Tardozzi menegaskan setiap pembalap memiliki kesempatan memilih komponen yang sesuai dengan kebutuhannya. Bagnaia, misalnya, menggunakan fairing serta pengaturan aerodinamika swingarm yang berbeda dari Marquez.
"Keputusan yang kami ambil juga mempertimbangkan masukan serta kebutuhan pembalap lainnya," tambahnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan Ducati bahwa perbedaan performa para pembalapnya tidak serta-merta menunjukkan pengembangan motor hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Marquez.(crash/del/jpnn)
Performa Francesco Bagnaia yang belum konsisten sejak kedatangan Marc Marquez memunculkan tanda tanya di kubu Ducati.
Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Fasilitas KEK dan ATA Carnet dari Bea Cukai Bantu Kesuksesan MotoGP Mandalika 2026
- MotoGP 2026: Pecco Bagnaia Kesulitan di Mandalika, Masalah Ducati Kembali Terungkap
- MotoGP 2026 Memanas, Marc Marquez Tak Bisa Andalkan Team Order Ducati
- F1 Bersiap Kembali ke Afrika, MotoGP Belum Berani Menyusul, Kenapa?
- MotoGP 2026: Sempat Ribut di Mandalika, Alex Rins Punya Harapan untuk Marshal
- Marc Marquez dan Shell Advance Bawa Performa Balap ke Masyarakat Indonesia