MotoGP 2026: Ducati Bikin Motor Khusus Marc Marquez? Davide Tardozzi Buka Suara

jpnn.com - Performa Francesco Bagnaia yang belum konsisten sejak kedatangan Marc Marquez memunculkan tanda tanya di kubu Ducati.

Pabrikan asal Italia itu dituding mengembangkan motor demi memenuhi kebutuhan Marquez.

Namun, bos Ducati Davide Tardozzi langsung membantah dan menyebut klaim tersebut tidak benar.

Ducati tak Berfokus pada Satu Pembalap

Tardozzi menyebut pengembangan motor Ducati tidak hanya berpusat pada satu pembalap.

"Saya tidak sependapat dengan anggapan bahwa pengembangan motor Ducati hanya mengikuti keinginan Marc Marquez," ucapnya.

Tardozzi menegaskan setiap pembalap memiliki kesempatan memilih komponen yang sesuai dengan kebutuhannya. Bagnaia, misalnya, menggunakan fairing serta pengaturan aerodinamika swingarm yang berbeda dari Marquez.

"Keputusan yang kami ambil juga mempertimbangkan masukan serta kebutuhan pembalap lainnya," tambahnya.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan Ducati bahwa perbedaan performa para pembalapnya tidak serta-merta menunjukkan pengembangan motor hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Marquez.(crash/del/jpnn)