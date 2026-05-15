menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » MotoGP 2026: Ducati Hadapi Dua Nasib Berbeda dari Pecco Bagnaia dan Marc Marquez

MotoGP 2026: Ducati Hadapi Dua Nasib Berbeda dari Pecco Bagnaia dan Marc Marquez

MotoGP 2026: Ducati Hadapi Dua Nasib Berbeda dari Pecco Bagnaia dan Marc Marquez
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Duo pembalap pabrikan Ducati Marc Marquez (kiri) dan Francesco Bagnaia. Foto: Loic Venance/AFP

jpnn.com - Ducati tengah menghadapi dilema pada awal musim MotoGP 2026.

Dua pembalap pabrikan asal Italia itu, yakni Francesco Bagnaia dan Marc Marquez pulang dengan hasil berbeda dari Sirkuit Le Mans.

Bagnaia tampil cukup meyakinkan sepanjang rangkaian MotoGP Prancis 2026.

Baca Juga:

Juara dunia dua kali itu sukses merebut pole position saat sesi kualifikasi, lalu melanjutkannya dengan finis kedua pada sprint race.

Sayangnya, keberuntungan belum sepenuhnya berpihak kepada Pecco -sapaan Bagnaia. Saat menjalani balapan utama, pembalap asal Italia itu gagal menyelesaikan race setelah mengalami crash di tengah persaingan.

Di sisi lain, Marc Marquez mengalami akhir pekan yang jauh lebih sulit. The Baby Alien terjatuh saat sprint race dan akhirnya tak bisa turun pada balapan utama karena cedera di bagian bahu dan kaki.

Baca Juga:

Bos Ducati Gigi Dall’Igna mengaku senang melihat Bagnaia kembali tampil kompetitif. Meski begitu, dia tak menampik rasa kecewa karena harus kehilangan Marquez di momen penting.

"Melihat Pecco kembali percaya diri tentu menjadi kabar yang menggembirakan bagi kami. Namun, di saat yang sama kami juga menyesal karena Marc tidak bisa bersama tim," ucapnya.

MotoGP 2026 menghadirkan dua kabar kontras untuk Ducati dari dua pembalapnya, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI