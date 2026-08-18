MotoGP 2026: Ducati Kesulitan, Ada Satu Nama yang Bisa Jadi Penentu
jpnn.com - Ducati tampak kesulitan menemukan konsistensi pada MotoGP 2026.
Performa Desmosedici GP26 masih naik turun, sementara fokus utama Ducati kini mulai terpecah pada pengembangan motor 850cc untuk menghadapi regulasi baru musim 2027.
Pembalap penguji Ducati Michele Pirro menyebut tidak ada solusi cepat untuk memperbaiki masalah timnya.
Ducati Masih Kesulitan
Pirro menilai performa Ducati akan sangat bergantung pada karakter setiap sirkuit hingga akhir musim.
"Situasinya kurang lebih sama seperti yang terlihat pada balapan-balapan sebelumnya. Kami harus menjalaninya satu per satu karena setiap trek punya tantangan masing-masing," jelasnya.
Menurut Pirro, Ducati memang terus mencari solusi, tetapi GP26 sudah berada di tahap akhir pengembangan.
"Kami tetap berusaha memperbaikinya, tetapi tidak ada solusi cepat untuk masalah ini. Proyek tersebut sudah mendekati akhir siklusnya," tambahnya.
Marc Marquez Bisa Jadi Penentu
Pirro melihat Marc Marquez berpotensi menjadi pembeda ketika MotoGP 2026 memasuki sirkuit yang cocok dengan karakter Ducati.
Ducati masih kesulitan di MotoGP 2026. Michele Pirro mengungkap masalah GP26 dan menyebut satu nama yang bisa menjadi penentu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MotoGP 2026: Kandidat Juara Masih Berjubel, Aragon Bisa Jadi Penyaring?
- MotoGP: Gabung Yamaha, Jorge Martin Tak Gentar Dicap Salah Pilih
- Lowongan Kerja buat 2.500 Orang untuk MotoGP Indonesia 2026
- Jadwal MotoGP Aragon 2026: Jorge Martin Kembali Hadapi Tekanan
- MotoGP: Fabio Quartararo Angkat Kaki dari Yamaha, Ini yang Membuatnya Tak Betah
- MotoGP 2026 Bikin Pembalap Tertekan, Luca Marini Ungkap Masalah Ini