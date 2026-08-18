MotoGP 2026: Ducati Kesulitan, Ada Satu Nama yang Bisa Jadi Penentu

jpnn.com - Ducati tampak kesulitan menemukan konsistensi pada MotoGP 2026.

Performa Desmosedici GP26 masih naik turun, sementara fokus utama Ducati kini mulai terpecah pada pengembangan motor 850cc untuk menghadapi regulasi baru musim 2027.

Pembalap penguji Ducati Michele Pirro menyebut tidak ada solusi cepat untuk memperbaiki masalah timnya.

Ducati Masih Kesulitan

Pirro menilai performa Ducati akan sangat bergantung pada karakter setiap sirkuit hingga akhir musim.

"Situasinya kurang lebih sama seperti yang terlihat pada balapan-balapan sebelumnya. Kami harus menjalaninya satu per satu karena setiap trek punya tantangan masing-masing," jelasnya.

Menurut Pirro, Ducati memang terus mencari solusi, tetapi GP26 sudah berada di tahap akhir pengembangan.

"Kami tetap berusaha memperbaikinya, tetapi tidak ada solusi cepat untuk masalah ini. Proyek tersebut sudah mendekati akhir siklusnya," tambahnya.

Marc Marquez Bisa Jadi Penentu

Pirro melihat Marc Marquez berpotensi menjadi pembeda ketika MotoGP 2026 memasuki sirkuit yang cocok dengan karakter Ducati.