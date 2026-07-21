MotoGP 2026: Ducati Percaya Diri, Ternyata Ini yang Terjadi pada Marc Marquez

jpnn.com - Marc Marquez perlahan kembali menjadi ancaman serius dalam perebutan gelar MotoGP 2026.

Setelah sempat tercecer akibat cedera bahu di awal musim, pembalap Ducati itu kini kembali merapat ke barisan d epan klasemen.

Performa Marquez mulai menanjak dalam beberapa seri terakhir.

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Rider asal Spanyol tersebut sukses mengoleksi tiga kemenangan dari empat balapan terakhir, sebuah sinyal bahwa proses pemulihannya mulai membuahkan hasil.

Kini, Marquez berada di peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan koleksi 190 poin.

Eks pembalap Gresini Racing itu hanya terpaut delapan angka dari Ai Ogura di posisi kedua dan berjarak 18 poin dari Jorge Martin yang masih memimpin di urutan pertama.

Cedera Tak Lagi Menghambat Marquez

General Manager Ducati Corse Gigi Dall'Igna mengaku senang melihat kondisi Marquez yang terus menunjukkan perkembangan positif setelah menjalani operasi bahu.

"Setelah menjalani operasi, proses pemulihannya berlangsung sangat baik. Kini dia kembali tampil kompetitif, motornya bekerja maksimal, dan yang paling penting senyum itu sudah kembali. Kami semua ikut bahagia melihatnya," ujarnya.