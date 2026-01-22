MotoGP 2026: Ducati Rayakan 100 Tahun, Desmosedici GP26 Muncul dengan Misi Bersejarah
jpnn.com - Ducati menyambut MotoGP 2026 dengan memperkenalkan Desmosedici GP26 yang tampil dalam balutan livery spesial Rosso Centenario.
Peluncuran ini bukan sekadar pergantian warna, melainkan simbol perayaan satu abad berdirinya pabrikan asal Borgo Panigale.
Motor anyar Ducati Lenovo Team itu diperkenalkan dalam acara Campioni in Pista yang digelar di Madonna di Campiglio, Italia.
Ajang tersebut kembali menjadi panggung perkenalan Ducati Lenovo untuk keempat kalinya secara beruntun.
Musim 2026 memiliki arti istimewa bagi Ducati.
Selain menandai usia 100 tahun sejak didirikan pada 1926, pabrikan asal Italia itu juga membidik kemenangan ke-100 di kelas utama MotoGP.
Hingga akhir musim lalu, Ducati telah mengoleksi 99 kemenangan sepanjang sejarah keikutsertaannya.
Desmosedici GP26 hadir dengan karakter visual berbeda.
Ducati menyambut MotoGP 2026 dengan memperkenalkan Desmosedici GP26 yang tampil dalam balutan livery spesial Rosso Centenario.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MotoGP 2026: Marc Marquez Bicara Masa Depan di Ducati, Isyarat Bertahan atau Pergi?
- Ducati Memperkenalkan Tim Motocross di Indonesia, Siap Turun di Kerjurnas
- MotoGP 2026: Ducati Desmosedici GP26 Berbalut Merah Rosso Centenario
- MotoGP: Pertamina Lubricants Ikut Tentukan Performa VR46 Racing Team
- Ambisi Diggia di MotoGP 2026
- MotoGP 2026, Aprilia Racing Tonjolkan Simbol Singa Mengaum, Ini Maknanya