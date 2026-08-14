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MotoGP 2026: Ducati Terpuruk di Inggris, Ada Ancaman Besar Menanti di Aragon

MotoGP 2026: Ducati Terpuruk di Inggris, Ada Ancaman Besar Menanti di Aragon
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Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez. Foto: AFP/GLYN KIRK.

jpnn.com - Satu pekan buruk tidak membuat Ducati kehilangan arah dalam persaingan MotoGP 2026.

Hasil mengecewakan di Silverstone justru menjadi bahan evaluasi bagi tim asal Italia tersebut sebelum menghadapi seri Aragon.

Ducati pulang dari Inggris tanpa hasil maksimal. Marc Marquez harus puas berada di posisi ketujuh pada sprint race dan balapan utama, sedangkan Francesco Bagnaia gagal meraih poin setelah dua kali terjatuh.

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Ducati tak Panik

CEO Ducati Gigi Dall'Igna tidak ingin hasil tersebut menjadi beban. Menurutnya, Silverstone memang menjadi salah satu trek yang sulit diprediksi.

"Performa kami di Silverstone memang tidak sesuai dengan target. Namun, satu hasil buruk tidak mengubah keyakinan kami terhadap kemampuan tim,"ucapnya.

Dia pun meminta seluruh anggota Ducati segera mengalihkan perhatian ke seri berikutnya.

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"Kami hanya perlu memastikan tim siap ketika peluang itu kembali datang," tambahnya.

Aragon Bisa Jadi Jawaban

MotoGP Aragon menjadi kesempatan Ducati untuk membuktikan diri. Tercatat, mereka memenangi empat edisi terakhir di sirkuit itu.

Ducati terpuruk di MotoGP Inggris 2026, tetapi Gigi Dall'Igna tetap tenang. Ada alasan kuat di baliknya.

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