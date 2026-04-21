JPNN.com » Olahraga » Moto GP » MotoGP 2026: Ducati Yakin Marc Marquez Akan Meledak di Jerez

MotoGP 2026: Ducati Yakin Marc Marquez Akan Meledak di Jerez

MotoGP 2026: Ducati Yakin Marc Marquez Akan Meledak di Jerez
Marc Marquez. Foto: Motogp

jpnn.com - MotoGP 2026 kembali berlanjut ke seri Eropa dengan Sirkuit Jerez, Spanyol, sebagai tuan rumah akhir pekan ini.

Sorotan langsung mengarah kepada Marc Marquez yang disebut sudah siap kembali bersaing di barisan depan.

Kepastian itu disampaikan oleh General Manager Ducati Gigi Dall'Igna.

Pria asal Italia tersebut menilai Marquez sudah berada di jalur pemulihan sempurna dan siap kembali bersaing penuh.

"Dia memang sempat mengalami cedera yang cukup serius dan harus melewatkan beberapa balapan penting."

"Namun, sekarang kondisinya sudah jauh membaik dan proses pemulihannya berjalan positif," jelas Dall'Igna.

Lebih lanjut, Dall'Igna menjelaskan tidak ada lagi kekhawatiran terhadap kondisi fisik pembalap asal Spanyol tersebut menjelang balapan di Jerez.

"Saya percaya dia akan berada dalam kondisi 100 persen saat tampil di Jerez," tambahnya.

Jerez jadi ujian penting bagi Marc Marquez. Di balik jaminan Ducati, masih ada keraguan yang belum hilang.

