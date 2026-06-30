menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » MotoGP 2026: Duel Kontra Marc Marquez Bikin Fabio Di Giannantonio Lupa Satu Aturan

MotoGP 2026: Duel Kontra Marc Marquez Bikin Fabio Di Giannantonio Lupa Satu Aturan

MotoGP 2026: Duel Kontra Marc Marquez Bikin Fabio Di Giannantonio Lupa Satu Aturan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com

jpnn.com - Duel sengit dengan Marc Marquez pada MotoGP Belanda 2026 berujung hukuman long lap penalty bagi Fabio Di Giannantonio.

Sanksi yang diterima Diggia -sapaan Di Giannantonio- sempat memancing tanda tanya.

Namun, rider asal Italia itu menegaskan tidak keberatan terhadap keputusan steward.

Baca Juga:

Diggia menyadari pelanggaran yang dilakukan di tikungan chicane terakhir memang pantas berujung sanksi, meski pada awalnya sempat merasa heran saat notifikasi penalti muncul di motornya.

"Saat pertama melihat pemberitahuan itu, saya sempat bertanya-tanya apa penyebabnya."

"Setelah mengingat kembali insiden di chicane terakhir, saya sadar memang ada aturan yang saya lupakan. Wajar akhirnya saya mendapat penalti," ucapnya.

Baca Juga:

Selain lupa dengan regulasi, Diggia mengakui kurang maksimal dalam persiapan menghadapi balapan di Assen.

Dia menyebut kurang melakukan persiapan karena tidak pernah menjajal jalur long lap penalty sepanjang rangkaian MotoGP Belanda.

Duel sengit dengan Marc Marquez pada MotoGP Belanda 2026 berujung hukuman long lap penalty bagi Fabio Di Giannantonio.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI