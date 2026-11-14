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MotoGP 2026: Enea Bastianini Siapkan Kado Istimewa Sebelum Tinggalkan KTM

MotoGP 2026: Enea Bastianini Siapkan Kado Istimewa Sebelum Tinggalkan KTM
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Pembalap KTM Tech 3 Enea Bastianini. Foto: Instagram/eneabastianini

jpnn.com - Dua balapan terakhir MotoGP 2026 memiliki arti khusus bagi Enea Bastianini.

Rider Tech 3 KTM itu membidik podium sebagai hadiah perpisahan sebelum mengakhiri kiprahnya bersama tim tersebut pada penghujung MotoGP 2026.

Peluang itu terbuka pada seri Portugal dan Valencia. Kepercayaan diri Bastianini pun meningkat setelah mampu mencatatkan hasil positif dalam beberapa balapan terakhir.

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Bastianini Makin Dekat dengan Podium

Penampilan Bastianini di GP Qatar menjadi salah satu modal penting. Dia berhasil finis di posisi kelima sekaligus menjadi pembalap KTM dengan hasil terbaik dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Lusail tersebut.

Hasil itu melanjutkan tren positif setelah sebelumnya pembalap asal Italia juga menempati posisi kelima di MotoGP Malaysia.

Bastianini menilai perkembangan performanya menunjukkan bahwa dia makin mampu bersaing dengan barisan terdepan.

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"Kami telah melewati beberapa balapan dengan hasil yang cukup baik. Saya juga berhasil menjadi pembalap KTM terdepan. Sekarang, jarak menuju podium terasa semakin dekat," ucapnya.

Dua Kesempatan Terakhir untuk KTM

Pembalap berusia 28 tahun itu ingin mempersembahkan hasil tiga besar sebelum meninggalkan Tech3 KTM.

Enea Bastianini menyimpan ambisi besar sebelum meninggalkan KTM pada akhir MotoGP 2026.

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