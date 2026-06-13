MotoGP 2026: Fabio Di Giannantonio Belum Baik-Baik Saja, VR46 Sampai Bertindak

jpnn.com - Performa Fabio Di Giannantonio sepanjang MotoGP 2026 ternyata dibayangi masalah fisik yang belum sepenuhnya teratasi.

Rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu masih harus menjalani serangkaian pemulihan untuk mengatasi cedera pada tangan kirinya.

Kondisi tersebut membuat tim VR46 mengambil langkah tambahan demi memastikan proses penyembuhan berjalan optimal.

Cedera yang dialami Diggia -sapaan Fabio Di Giannantonio- berawal dari balapan MotoGP Catalunya 2026 di Barcelona.

Saat itu, insiden yang melibatkan Alex Marquez dan Pedro Acosta berujung pada tabrakan berantai yang turut menyeret Diggia.

Namun, situasi tersebut tidak menghentikannya untuk menyelesaikan balapan. Diggia bahkan mampu merebut kemenangan.

Sejak saat itu, pebalap berusia 27 tahun tersebut terus tampil sambil menahan rasa tidak nyaman. Pada beberapa balapan berikutnya, kondisi Diggia terlihat belum pulih sepenuhnya sehingga membutuhkan perhatian khusus dari tim medis.

VR46 kemudian mengirim Diggia ke Roma untuk menjalani penanganan lanjutan setelah rangkaian MotoGP Hungaria berakhir.