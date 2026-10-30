MotoGP 2026: Fabio Di Giannantonio Buka Suara soal Misi Bantu Marc Marquez

jpnn.com - Peluang Marc Marquez mendapat bantuan dari sesama pembalap Ducati dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat respons dari Fabio Di Giannantonio.

Meski sama-sama berada di bawah naungan Ducati, Di Giannantonio yang kini membela Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu belum ingin memikirkan kemungkinan membantu Marquez.

Sikap tersebut disampaikan Di Giannantonio menjelang MotoGP Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang.

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Pembalap yang karib disapa Diggia itu menegaskan bahwa fokus utamanya ialah memperjuangkan hasil terbaik bersama tim, bukan mengalihkan perhatian untuk kepentingan rider lain.

"Saat ini, perhatian saya sepenuhnya tertuju pada perjalanan saya sendiri di kejuaraan. Saya ingin memanfaatkan sisa musim ini untuk meraih hasil terbaik," ucapnya.

Diggia Punya Target Pribadi

Diggia saat ini berada di peringkat keenam klasemen sementara MotoGP 2026. Posisinya sekaligus menjadikannya pembalap Ducati terbaik kedua setelah Marc Marquez.

Namun, dia masih ingin memperbaiki pencapaiannya sebelum musim berakhir. Target terdekatnya ialah menembus empat besar meskipun peluang untuk merebut posisi ketiga juga tetap terbuka.

Kendati demikian, rider asal Italia itu menyadari bahwa Marco Bezzecchi menjadi pesaing berat dalam upaya tersebut.