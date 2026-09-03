MotoGP 2026: Fabio Quartararo Makin Gerah di Yamaha

jpnn.com - MotoGP 2026 menghadirkan situasi pelik bagi Fabio Quartararo dan , Yamaha.

Pembalap asal Prancis itu mulai menunjukkan sikap berbeda setelah merasa perkembangan motor timnya belum sesuai dengan harapan.

Quartararo bahkan mengaku tidak memiliki keinginan untuk ikut membantu Yamaha menyiapkan motor yang akan digunakan pada musim 2027.

Tak Ingin Membantu Mengembangkan Motor

Sikap tersebut muncul setelah dirinya tidak mendapat izin untuk mengikuti tes ban Pirelli di Austria.

"Secara pribadi, saya tidak ingin mengembangkan motor ini untuk para pembalap tahun 2027," ucapnya.

Bagi Quartararo, keputusan tersebut terasa mengecewakan. Juara MotoGP 2021 itu sebenarnya ingin memanfaatkan kesempatan tes untuk membantu menemukan perkembangan baru pada motor Yamaha.

"Saya ingin melakukan sesuatu, tetapi mereka tidak mengizinkan saya. Jadi, kalau ada yang bisa ditingkatkan untuk tahun ini, saya akan melakukannya," tambahnya.

Performa Yamaha Belum Sesuai Harapan

Kekecewaan Quartararo tidak muncul secara tiba-tiba. Proyek mesin V4 Yamaha yang diharapkan membawa perubahan besar justru belum memberikan hasil yang signifikan.