MotoGP 2026: Francesco Bagnaia Belum Juga Bangkit, Ducati Sampai Coba Cara Tak Lazim

jpnn.com - Francesco Bagnaia masih mencari jalan keluar dari persoalan yang mengganggu performanya di MotoGP 2026.

Ducati bahkan telah menguji berbagai pendekatan pada motor Desmosedici untuk menemukan setelan yang tepat bagi rider asal Italia tersebut.

Situasi itu menjadi perhatian karena Bagnaia mengalami penurunan hasil setelah jeda musim panas.

Dalam empat balapan terakhir, Bagnaia tiga kali gagal finis akibat kecelakaan dan hanya mampu mengamankan posisi ketujuh saat tampil di Austria.

Masalah utama yang dirasakan Bagnaia berkaitan dengan daya cengkeram ban belakang. Persoalan tersebut makin sulit dicari solusinya karena pembalap Ducati lainnya tidak mengalami kendala dengan karakter motor yang sama.

Ducati Sampai Uji Berbagai Kemungkinan

Mantan kepala kru MotoGP Ramon Forcada mengungkapkan betapa seriusnya Ducati mencari solusi untuk Bagnaia.

Menurutnya, tim teknis Ducati tidak hanya mencoba perubahan standar. Sejumlah gagasan yang secara teori terlihat kurang masuk akal pun tetap diuji untuk mengetahui apakah bisa membantu performa juara MotoGP dua kali itu.

"Ducati sudah mencoba banyak kemungkinan untuk menemukan penyebab masalahnya. Solusi yang awalnya terlihat kurang masuk akal bahkan tetap mereka uji karena mereka ingin memastikan tidak ada pilihan yang terlewat," ucapnya.