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MotoGP 2026: Francesco Bagnaia Kembali Terpuruk, Ducati Masih Kelimpungan

MotoGP 2026: Francesco Bagnaia Kembali Terpuruk, Ducati Masih Kelimpungan
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Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia. Foto: GLYN KIRK/AFP

jpnn.com - Francesco Bagnaia kembali melewati akhir pekan yang mengecewakan di MotoGP 2026.

Tampil di hadapan pendukungnya sendiri pada MotoGP San Marino, pembalap Ducati Lenovo itu justru gagal menyentuh garis finis.

Bagnaia terjatuh di tikungan 2 pada lap keenam. Hasil tersebut memperpanjang rangkaian masalah yang dialaminya sepanjang akhir pekan di Misano.

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Grip Belakang Jadi Masalah

Salah satu persoalan utama Bagnaia berkaitan dengan cengkeraman ban belakang.

Rider asal Italia itu mengaku kesulitan mendapatkan sensasi yang sama seperti pembalap Ducati lainnya.

"Saya belum bisa memahami kenapa daya cengkeram ban belakang terasa sangat berbeda bagi saya. Di seri sebelumnya situasinya lebih baik," ucapnya.

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Masalah tersebut membuat Bagnaia kesulitan sejak sesi kualifikasi. Dia bahkan harus memulai balapan dari posisi yang kurang menguntungkan setelah gagal melewati Q1.

Ducati Belum Punya Jawaban

Bagnaia menyebut kondisi tersebut cukup sulit dijelaskan karena karakter grip yang dirasakannya berbeda dengan pembalap Ducati lain.

Francesco Bagnaia kembali melewati akhir pekan yang mengecewakan di MotoGP 2026.

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