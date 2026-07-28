MotoGP 2026: Francesco Bagnaia Sedang Terpuruk, Aprilia Justru Tersenyum, Kenapa?
jpnn.com - Performa Francesco Bagnaia yang belum konsisten sepanjang MotoGP 2026 ternyata tidak membuat Aprilia kehilangan keyakinan.
Pabrikan asal Noale itu tetap percaya pembalap Italia tersebut akan menjadi sosok penting dalam proyek besar mereka mulai musim depan.
Bagnaia memang dipastikan meninggalkan Ducati setelah musim 2026 berakhir.
Juara MotoGP dua kali itu telah menandatangani kontrak jangka panjang bersama Aprilia. Pecco -sapaan Bagnaia- akan memulai petualangan baru ketika regulasi mesin 850 cc resmi diberlakukan pada MotoGP 2027.
Aprilia Tidak Ragu Melihat Performa Bagnaia
Keputusan tersebut sempat memunculkan tanda tanya karena Bagnaia sedang mengalami salah satu musim tersulit dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, Direktur Teknis Aprilia Fabiano Sterlacchini menilai situasi tersebut bukan alasan untuk meragukan kualitas rider asal Italia itu.
"Kami memiliki sosok seperti Massimo yang mampu meyakinkan pembalap terhadap arah proyek ini. Dia berperan besar dalam proses tersebut," ucapnya.
Masa Sulit Dianggap Hal yang Wajar
Sterlacchini menilai kualitas Bagnaia tidak bisa diukur hanya dari hasil yang diraih musim ini. Menurutnya, perjalanan karier seorang juara memang tidak selalu berada di titik tertinggi.
Performa Francesco Bagnaia yang belum konsisten sepanjang MotoGP 2026 ternyata tidak membuat Aprilia kehilangan keyakinan.
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