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MotoGP 2026: Francesco Bagnaia Terpuruk, Bos Ducati Ingin Satu Hal Sebelum Perpisahan

MotoGP 2026: Francesco Bagnaia Terpuruk, Bos Ducati Ingin Satu Hal Sebelum Perpisahan
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Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA/AFP.

jpnn.com - MotoGP 2026 menjadi musim yang sulit bagi Francesco Bagnaia.

Namun, CEO Ducati Claudio Domenicali masih menyimpan harapan agar pembalap asal Italia itu bisa memberikan penutup manis sebelum berpisah dengan tim yang telah membesarkan namanya.

Bagnaia menjalani delapan musim di kelas MotoGP bersama Ducati. Selama periode tersebut, dia sukses mempersembahkan dua gelar juara dunia pada 2022 dan 2023.

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Catatan itu menempatkannya sebagai salah satu pembalap paling sukses dalam sejarah Ducati. Sayangnya, performa Bagnaia justru merosot tajam dalam periode terakhir.

Francesco Bagnaia Kesulitan

Bagnaia bahkan belum lagi merasakan kemenangan selama lebih dari setahun. Sejak jeda musim panas, pembalap yang akan memperkuat Aprilia musim depan itu belum mampu kembali naik podium.

Kondisi tersebut membuat Domenicali berharap Bagnaia bisa segera menemukan jalan keluar dari kesulitannya.

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"Pecco (Bagnaia, red) memiliki semua yang dibutuhkan, baik dari sisi kemampuan maupun kedekatannya dengan tim," ucapnya.

"Sayangnya, kami belum menemukan cara untuk keluar dari situasi sulit yang seolah tidak memiliki jalan keluar ini."

Francesco Bagnaia masih terpuruk di MotoGP 2026. CEO Ducati ternyata punya harapan khusus sebelum sang pembalap meninggalkan tim.

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