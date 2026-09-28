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MotoGP 2026: Francesco Bagnaia Ungkap Fakta Mengejutkan soal Pembalap Ducati

MotoGP 2026: Francesco Bagnaia Ungkap Fakta Mengejutkan soal Pembalap Ducati
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Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia. Foto: GLYN KIRK/AFP

jpnn.com - Ada pandangan berbeda dari Francesco Bagnaia setelah MotoGP Austria 2026.

Finis ketujuh di Red Bull Ring ternyata tidak membuat pembalap asal Italia tersebut merasa sudah memangkas jarak dengan rider-rider Ducati lainnya.

Bagnaia justru melihat situasinya dari sisi berbeda. Menurutnya, jarak yang terlihat lebih dekat terjadi karena performa sejumlah pembalap Ducati mengalami penurunan.

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"Kalau melihat hasilnya, saya tidak merasa benar-benar mendekati mereka. Justru mereka yang akhirnya berada lebih dekat dengan posisi saya," ucapnya.

"Saya memang finis di sekitar posisi ini, seperti yang juga terjadi pada beberapa balapan sebelumnya."

Hasil tersebut memang menjadi progres setelah Bagnaia gagal finis dalam tiga seri sebelumnya di Silverstone, Aragon, dan San Marino. Namun, juara MotoGP dua kali itu masih menemukan persoalan pada motornya.

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Menurut Bagnaia, Ducati kehilangan sejumlah keunggulan ketika menghadapi karakter Red Bull Ring. Motor terasa kurang optimal saat memasuki tikungan hingga keluar dari tikungan.

"Kami masih kehilangan banyak waktu di tikungan. Ketika motor mulai kembali tegak, traksi yang kami dapatkan juga belum seperti yang diharapkan," tambahnya.

Francesco Bagnaia mengungkap pandangannya setelah MotoGP Austria 2026. Ada fakta menarik soal performa para pembalap Ducati.

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