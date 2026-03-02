MotoGP 2026: Gagal Finis di Thailand, Marquez Tetap Apresiasi Kerja Tim Ducati

jpnn.com - JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez gagal finis di MotoGP 2026 Thailand, Minggu (1/3). Meski demikian, Marc Marquez menyatakan timnya tetap menunjukkan performa kompetitif pada putaran pembuka MotoGP 2026 di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, akhir pekan lalu, meski ditutup dengan insiden pecah ban yang memaksanya gagal finis.

Juara dunia bertahan tersebut memulai balapan dari posisi kedua dan sempat terlibat persaingan ketat di barisan depan.

Namun, drama terjadi pada lap ke-21 ketika ban belakang motornya pecah, memaksanya menepi dan mengakhiri lomba tanpa poin.

“Sangat aneh karena biasanya di kerb ganda Anda harus berhati-hati saat melompat masuk, tetapi saat melompat keluar tikungan tersebut tidak dirancang untuk menimbulkan masalah pada motor,” kata Marquez dalam laman resmi MotoGP, Senin.

Dia mengaku beruntung dapat menghindari kecelakaan besar akibat insiden tersebut. “Kali ini saat saya melompat keluar, pelek dan ban belakang meledak. Saya merasa beruntung karena itu sangat dekat dengan kecelakaan besar,” ujarnya.

Marquez hanya mengumpulkan sembilan poin sepanjang akhir pekan setelah pada balapan sprint dia juga mendapat penalti turun satu posisi akibat insiden di tikungan terakhir pada dua lap penentuan. Dia berada di posisi kedelapan klasemen sementara.

Meski demikian, pembalap bernomor #93 itu tetap melihat sisi positif dari performa timnya.

“Ini adalah akhir pekan yang baik. Kami start kedua dalam kualifikasi dan Sprint, dan podium hari ini adalah sesuatu yang realistis. Saya senang dengan performanya, tetapi kami perlu meningkatkannya,” kata Marquez.