MotoGP 2026: Gelar di Depan Mata, Marc Marquez Punya Satu Permintaan
jpnn.com - Marc Marquez hanya selangkah lagi mengamankan gelar juara dunia MotoGP 2026. Namun, pembalap Ducati Lenovo itu memiliki satu permintaan menjelang seri GP Portugal di Sirkuit Portimao, 20-22 November.
Marquez ingin semua pihak tetap tenang dan tidak mengubah pendekatan yang selama ini membawa dirinya ke posisi teratas.
Rider asal Spanyol itu tidak ingin peluang meraih gelar justru membuat tim kehilangan fokus.
Marc Marquez Minta Semua Pihak Tetap Tenang
Marquez menegaskan bahwa fokus utamanya ialah tampil maksimal sejak sesi latihan hingga balapan utama.
Menurutnya, konsistensi menjadi hal penting untuk menghadapi akhir pekan penentuan.
"Kami harus tetap tenang dan tidak mengubah apa yang selama ini sudah berjalan baik. Saya ingin memberikan kemampuan terbaik secara bertahap, mulai Jumat hingga balapan Minggu," ucapnya.
Kondisi Fisik Jadi Perhatian Utama
Selain menjaga fokus, Marquez memberikan perhatian khusus terhadap kebugarannya.
Setelah melewati rangkaian balapan yang melelahkan, The Baby Alien memanfaatkan waktu jeda untuk memulihkan kondisi tubuh.
Marc Marquez tinggal selangkah lagi meraih gelar kesepuluh. Namun, pembalap Ducati itu punya satu permintaan khusus
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