JPNN.com » Olahraga » Moto GP » MotoGP 2026: Honda RC213V Hadir dengan Konsep Aerodinamika Radikal

MotoGP 2026: Honda RC213V Hadir dengan Konsep Aerodinamika Radikal

MotoGP 2026: Honda RC213V Hadir dengan Konsep Aerodinamika Radikal
Membedah konsep aerodinamika Honda RC213V 2026. Foto: Honda HRC

jpnn.com - Memasuki MotoGP 2026, Honda HRC mengirim sinyal tegas: era bermain aman telah berakhir.

Setelah bertahun-tahun berkutat dengan isu traksi, wheelie, dan stabilitas pengereman, Honda RC213V terbaru hadir dengan pendekatan aerodinamika yang jauh lebih berani.

Perubahan paling mencolok terlihat di bagian depan lewat konsep Stepped Winglet.

Sayap bertingkat itu dirancang untuk memecah aliran udara saat pengereman keras.

Hasilnya, downforce di roda depan menjadi lebih konsisten dan minim getaran, sebuah jawaban langsung atas keluhan pembalap Honda pada musim-musim sebelumnya.

Stabilitas saat heavy braking kini terasa lebih terkendali, terutama ketika motor masuk tikungan dengan kecepatan tinggi.

Tak berhenti di situ, HRC juga memanfaatkan Efek Venturi melalui desain side fairing yang lebih dalam.

Udara dipercepat lewat saluran sempit di bawah fairing, menciptakan tekanan rendah yang “menghisap” motor ke aspal.

