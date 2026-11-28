jpnn.com - Keputusan Marc Marquez mengakhiri kariernya di MotoGP pada penghujung musim 2026 membawa dampak tersendiri bagi Pedro Acosta.

Pembalap muda Spanyol itu harus merelakan satu impian yang sempat ingin diwujudkannya bersama Ducati.

Acosta sebelumnya berharap bisa berada satu garasi dengan Marquez dan merasakan persaingan langsung menggunakan motor dengan spesifikasi setara.

Namun, rencana tersebut tidak akan pernah terwujud setelah Marquez mengumumkan keputusannya untuk pensiun menjelang sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Valencia, Jumat (27/11/2026).

Pedro Acosta Kehilangan Kesempatan Berharga

Acosta sebelumnya menjadikan kesempatan bersaing dengan Marquez sebagai salah satu hal menarik dari kepindahannya ke Ducati untuk musim 2027.

Meski begitu, rider berusia 22 tahun itu menegaskan bahwa sosok Marquez bukan alasan utama dirinya memilih meninggalkan KTM.

"Hal terpenting bagi saya ialah mendapatkan motor dan tim yang mampu bersaing di level tertinggi. Saya ingin merasakan kesempatan bertarung untuk gelar juara dunia," ucapnya.

Menurutnya, bergabung dengan Ducati merupakan langkah penting untuk membuka peluang tersebut. Kehadiran Marquez di garasi yang sama memang menjadi impian tersendiri, tetapi bukan faktor penentu keputusannya.