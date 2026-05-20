MotoGP 2026: Insiden Horor Alex Marquez di Catalunya Bikin Fabio Quartararo Merinding
jpnn.com - Fabio Quartararo mengaku menjalani balapan yang sangat berat pada MotoGP Catalunya 2026 setelah menyaksikan langsung insiden horor yang menimpa Alex Marquez.
Race di Sirkuit Catalunya pekean lalu sempat terganggu setelah kecelakaan yang melibatkan Alex Marquez dan Pedro Acosta.
Benturan terjadi ketika motor Acosta melambat, sehingga membuat Alex tak sempat menghindar dan kehilangan kendali.
Kuda besi Alex kemudian menghantam keras area lintasan hingga mengalami kerusakan parah.
Situasi makin berbahaya karena Fabio Di Giannantonio turut menjadi korban setelah terkena ban motor Alex Marquez yang terlepas.
Race direction pun langsung mengibarkan red flag untuk menghentikan balapan sementara.
Quartararo yang berada di lintasan saat kejadian mengaku sulit untuk kembali fokus ketika balapan dilanjutkan.
Rider asal Prancis itu menyebut momen tersebut meninggalkan kesan mendalam karena kondisi Alex yang terlihat tidak berdaya di trek.
