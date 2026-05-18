MotoGP 2026: Insiden Horor di Catalunya Tinggalkan Luka Serius bagi Alex Marquez

Ambulans tiba di trek setelah Alex Marque mengalami kecelakaan di MotoGP Catalunya 2026. Foto: REUTERS/Nacho Doce.

jpnn.com - Rider Gresini Racing Alex Marquez harus mendapat penanganan medis setelah mengalami insiden horor dalam balapan MotoGP Catalunya 2026, Minggu (17/5/2026).

Alex dipastikan mengalami cedera patah tulang selangka kanan dan dijadwalkan menjalani operasi pada malam hari waktu setempat atau Senin dini hari WIB.

Kabar tersebut diumumkan langsung oleh tim Gresini Racing melalui pernyataan resminya.

"Alex mengalami cedera pada tulang selangka kanan dan dijadwalkan menjalani operasi malam ini."

"Sementara itu, kondisi tulang belakangnya, khususnya di area C7, masih akan terus dipantau oleh tim medis," bunyi pernyataan Gresini.

Di tengah proses pemulihan, Alex sempat memberikan kabar terbaru melalui media sosial pribadinya. Adik dari Marc Marquez itu mengunggah foto dirinya saat berada di rumah sakit.

Dalam gambar tersebut, Alex tampak terbaring dengan penyangga leher terpasang, sementara luka lecet terlihat di bagian lengan kanannya.

Meski harus naik meja operasi, pembalap asal Spanyol itu berusaha menenangkan para penggemarnya.

