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MotoGP 2026: Jack Miller Berani Bersuara, Ada 19 Pembalap yang Tak Mau ke Qatar

MotoGP 2026: Jack Miller Berani Bersuara, Ada 19 Pembalap yang Tak Mau ke Qatar
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Rider Pramac Yamaha Jack Miller. Foto: FERENC ISZA/AFP.

jpnn.com - Keputusan MotoGP mempertahankan jadwal balapan di Qatar 2026 memicu keberatan dari sejumlah pembalap.

Jack Miller menjadi salah satu rider yang secara terbuka menyampaikan penolakannya karena menganggap situasi keamanan di Timur Tengah belum mendukung penyelenggaraan balapan.

Pembalap Yamaha itu bahkan mengungkapkan bahwa keberatannya bukan berasal dari dirinya sendiri.

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Menurut Miller, sebagian besar pembalap memiliki kekhawatiran serupa menjelang seri yang dijadwalkan berlangsung di Sirkuit Lusail, Doha, pada 6-8 November.

"Bukan hanya saya, ada 19 pembalap yang memiliki pandangan serupa dan tidak ingin datang ke sana," ucapnya.

Jack Miller Minta Pembalap Bersatu

Miller menilai persoalan keselamatan seharusnya menjadi pertimbangan utama sebelum kompetisi dipaksakan berlangsung.

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Dia juga mengajak seluruh pembalap memperkuat solidaritas dalam menyampaikan keberatan. Miller ingin suara para pekerja di paddock, termasuk mekanik dan staf tim, turut menjadi perhatian.

Menurutnya, risiko perjalanan menuju Qatar bukan hanya menyangkut keselamatan pembalap, tetapi juga seluruh orang yang bekerja di balik penyelenggaraan balapan.

Keputusan MotoGP mempertahankan jadwal balapan di Qatar 2026 memicu keberatan dari sejumlah pembalap.

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