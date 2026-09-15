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MotoGP 2026: Jack Miller Tumbang di Misano, Ternyata Ada Masalah Aneh

MotoGP 2026: Jack Miller Tumbang di Misano, Ternyata Ada Masalah Aneh
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Rider Pramac Yamaha Jack Miller. Foto: FERENC ISZA/AFP.

jpnn.com - Jack Miller harus mengubur peluang meraih poin di MotoGP San Marino 2026.

Pembalap Pramac Yamaha itu awalnya masih berupaya mengejar posisi yang bisa memberinya poin.

Namun, sebuah insiden di tikungan 8 membuat situasinya berubah drastis.

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"Motor terasa lebih kompetitif dan saya punya kecepatan, sehingga saya ingin memaksimalkan kesempatan sejak awal balapan," ucapnya.

Crash Bukan Satu-Satunya Masalah Miller

Miller masih sempat mengangkat motornya setelah terjatuh. Akan tetapi, insiden tersebut ternyata membawa persoalan lain.

Sistem Traction Control mengalami gangguan setelah motor masuk ke area gravel. Ketika Miller mencoba melakukan restart, persoalan pada kopling membuat mesin akhirnya tidak bisa kembali menyala.

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"Saya sudah mencoba mengatasi gangguan pada sistem setelah keluar lintasan. Namun, ketika motor saya restart, kopling malah mengalami masalah dan akhirnya mesin tidak bisa digunakan lagi," jelasnya.

Kondisi tersebut membuat Miller tidak punya pilihan selain mengakhiri balapan lebih awal.

Jack Miller gagal finis di MotoGP San Marino 2026. Terjatuh di Misano, pembalap Yamaha itu kemudian mengalami masalah tak biasa.

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