MotoGP 2026: Jantung Marc Marquez Berdegup 190 Kali per Menit, Ada Apa?

jpnn.com - Perjuangan Marc Marquez di MotoGP 2026 kembali mencuri perhatian.

Rider Ducati Lenovo itu mengaku mengeluarkan tenaga luar biasa untuk mengamankan podium kedua MotoGP Qatar 2026.

Data yang dibagikannya setelah balapan menunjukkan detak jantung pembalap Marquez menyentuh 190 denyut per menit (bpm).

Angka itu menjadi catatan tertingginya dalam lebih dari satu dekade. Melalui unggahan di Instagram, Marquez memperlihatkan data tersebut sekaligus menceritakan betapa berat dua putaran terakhir yang harus dilewatinya di Sirkuit Lusail.

"Sudah lebih dari sepuluh tahun saya tidak mengalami detak jantung setinggi ini. Pada dua putaran terakhir, rasanya jantung saya hampir meledak," ungkap Marquez.

Perjuangan Berat di Qatar

Marc Marquez sendiri mengakhiri balapan utama MotoGP Qatar di posisi kedua, terpaut 3,083 detik dari Marco Bezzecchi yang keluar sebagai pemenang.

Hasil itu membuat Marquez tetap memimpin klasemen denagn koleksi 431 poin, unggul 60 angka dari Jorge Martin yang menguntit di posisi kedua.

Kini, Marquez hanya perlu menjaga keunggulannya dalam dua balapan terakhir. Namun, kondisi fisik yang terkuras bisa menjadi tantangan tersendiri.