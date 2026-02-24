menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » MotoGP 2026: Joan Mir Kirim Sinyal Positif, Tapi Masalah Ini Masih Menghantui Honda

MotoGP 2026: Joan Mir Kirim Sinyal Positif, Tapi Masalah Ini Masih Menghantui Honda

MotoGP 2026: Joan Mir Kirim Sinyal Positif, Tapi Masalah Ini Masih Menghantui Honda
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Joan Mir. Foto: Motogp

jpnn.com - Joan Mir mulai merasakan perkembangan positif bersama motor anyar Honda saat menjalani rangkaian tes pramusim MotoGP 2026 di Thailand.

Meski begitu, rider asal Spanyol tersebut belum sepenuhnya tersenyum.

Mir masih terus mengeksplorasi berbagai opsi setelan RC213V selama pengujian di Chang International Circuit.

Baca Juga:

Pada penutupan hari kedua tes, Minggu (22/2/2026), pembalap berusia 28 tahun itu mencatat waktu 1 menit 29,296 detik dan mengakhiri sesi di peringkat ke-10.

Catatan tersebut sekaligus menjadikannya pembalap Honda tercepat, meninggalkan rekan setim seperti Luca Marini, Johann Zarco, hingga rookie Diogo Moreira.

Hasil itu memberi sinyal kemajuan, terutama setelah Mir memaksimalkan penggunaan ban baru pada lap-lap terakhir.

Baca Juga:

Namun, Mir mengakui karakter lintasan Buriram menghadirkan tantangan yang berbeda dibandingkan dengan tes sebelumnya di Malaysia.

"Karakter sirkuit di sini terasa lebih sulit bagi saya dibandingkan dengan Sepang," jelas Mir.

Joan Mir mulai merasakan perkembangan positif bersama motor anyar Honda saat menjalani rangkaian tes pramusim MotoGP 2026 di Thailand.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI