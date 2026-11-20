jpnn.com - Marc Marquez mendapat pengakuan istimewa dari mantan rivalnya Jorge Lorenzo. Legenda MotoGP itu bahkan menempatkan pembalap Ducati tersebut sebagai sosok terbaik sepanjang sejarah balap motor.

Penilaian itu disampaikan menjelang MotoGP Portugal 2026. Marquez berpeluang menyamai rekor delapan gelar juara dunia kelas utama milik Giacomo Agostini.

Lorenzo melihat ada perubahan besar dalam diri pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut. Menurutnya, Marquez kini tampil lebih matang setelah melewati berbagai tantangan, termasuk sederet cedera serius.

Jorge Lorenzo Sebut Marquez Terhebat

Lorenzo mengakui pencapaian Marquez di lintasan balap sulit disamai.

"Jika mampu menyamai rekor Agostini dengan delapan gelar di kelas utama, Marc akan semakin mengukuhkan namanya dalam sejarah," ucap Lorenzo.

"Dari sisi teknik dan kemampuan, saya menempatkannya sebagai yang terbaik sepanjang masa."

Bagi Lorenzo, hal paling mengesankan bukan hanya kecepatan Marquez, melainkan kemampuannya terus menghidupkan ambisi meski berkali-kali menjalani operasi.

Dia menilai Marquez sekarang jauh lebih cerdas dalam membaca situasi balapan. Meski tidak lagi seagresif dahulu, rider berusia 33 tahun itu tetap menjadi ancaman serius bagi para rivalnya.