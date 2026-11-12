MotoGP 2026: Jorge Martin Bikin Keajaiban, Bos Aprilia Sampai Angkat Topi
jpnn.com - Penampilan Jorge Martin di MotoGP Qatar 2026 meninggalkan kesan mendalam bagi Aprilia Racing.
Meski belum sepenuhnya pulih dari cedera pergelangan tangan, pembalap asal Spanyol itu mampu menunjukkan daya juang yang mengundang decak kagum.
CEO Aprilia Racing Massimo Rivola bahkan menilai pencapaian Martin di Lusail sebagai sesuatu yang sulit dipercaya. Apalagi, pembalap berjuluk Martinator tersebut harus menghadapi balapan dengan kondisi fisik yang belum ideal.
Jorge Martin Tampil Luar Biasa di Tengah Cedera
Martin tidak datang ke Qatar dalam kondisi terbaik. Pergelangan tangannya masih bermasalah akibat patah tulang yang dialaminya sekitar dua pekan sebelum balapan.
Kendati demikian, dia mampu mengamankan posisi ketiga pada sprint race. Martin kemudian menyelesaikan balapan utama di urutan ketujuh.
"Martin benar-benar memperlihatkan penampilan yang luar biasa," ucapnya.
Rivola menganggap pencapaian tersebut jauh melampaui ekspektasi. Menurutnya, keberhasilan Martin kembali bersaing di lintasan Lusail memiliki makna tersendiri karena sirkuit itu menyimpan pengalaman sulit bagi sang pembalap pada musim sebelumnya.
"Saya tidak mungkin sepenuhnya memahami beratnya perjalanan yang dia lalui. Namun, melihat pengalaman pahitnya di sirkuit ini tahun lalu, keberaniannya untuk kembali dan tampil dalam keadaan cedera pantas mendapatkan penghormatan."
Jorge Martin hanya finis ketujuh di MotoGP Qatar 2026. Namun, penampilannya justru membuat CEO Aprilia Massimo Rivola melontarkan pujian luar biasa. Ada apa?
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