MotoGP 2026: Jorge Martin Bukan Rival Biasa, Marc Marquez Sampai Terpukau

jpnn.com - Persaingan gelar juara MotoGP 2026 makin panas. Marc Marquez dan Jorge Martin hanya terpaut dua poin saat kejuaraan menyisakan lima seri.

Marquez menyadari Martin bukan lawan sembarangan.

Pembalap Aprilia itu bahkan berpeluang mencetak sejarah dengan mempersembahkan gelar juara dunia MotoGP pertama bagi pabrikan tersebut.

Marc Marquez Terpukau oleh Jorge Martin

Pengalaman Marquez bersama Ducati sejak 2024 membuatnya bisa mempelajari data para pembalap lain. Dari situ, dia melihat kemampuan Martin sebagai salah satu yang paling menarik perhatian.

"Martin merupakan pembalap dengan talenta luar biasa," ucapnya.

Marquez juga menilai Martin memiliki gaya balap yang mirip dengannya, terutama dalam pengereman. Dia menyebut rivalnya itu sebagai pembalap yang pantang menyerah.

Jorge Martin Akui Marquez Membuatnya Lebih Baik

Martin menyambut positif pujian tersebut. Baginya, bersaing dengan Marquez menjadi kesempatan untuk terus meningkatkan kemampuan dan mengeluarkan performa terbaik.

"Mendapat pujian dari pembalap seperti Marquez tentu menjadi kebanggaan bagi saya. Bisa bersaing dengannya untuk memperebutkan gelar juara dunia merupakan sebuah kehormatan," timpal Martin.