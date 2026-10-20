MotoGP 2026: Jorge Martin Bukan Rival Biasa, Marc Marquez Sampai Terpukau
jpnn.com - Persaingan gelar juara MotoGP 2026 makin panas. Marc Marquez dan Jorge Martin hanya terpaut dua poin saat kejuaraan menyisakan lima seri.
Marquez menyadari Martin bukan lawan sembarangan.
Pembalap Aprilia itu bahkan berpeluang mencetak sejarah dengan mempersembahkan gelar juara dunia MotoGP pertama bagi pabrikan tersebut.
Marc Marquez Terpukau oleh Jorge Martin
Pengalaman Marquez bersama Ducati sejak 2024 membuatnya bisa mempelajari data para pembalap lain. Dari situ, dia melihat kemampuan Martin sebagai salah satu yang paling menarik perhatian.
"Martin merupakan pembalap dengan talenta luar biasa," ucapnya.
Marquez juga menilai Martin memiliki gaya balap yang mirip dengannya, terutama dalam pengereman. Dia menyebut rivalnya itu sebagai pembalap yang pantang menyerah.
Jorge Martin Akui Marquez Membuatnya Lebih Baik
Martin menyambut positif pujian tersebut. Baginya, bersaing dengan Marquez menjadi kesempatan untuk terus meningkatkan kemampuan dan mengeluarkan performa terbaik.
"Mendapat pujian dari pembalap seperti Marquez tentu menjadi kebanggaan bagi saya. Bisa bersaing dengannya untuk memperebutkan gelar juara dunia merupakan sebuah kehormatan," timpal Martin.
Marc Marquez mengungkap kehebatan Jorge Martin yang membuatnya terpukau. Apa yang membuat rivalnya itu begitu istimewa di MotoGP 2026?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gresini Kehilangan Fermin Aldeguer di MotoGP Australia 2026
- MotoGP 2026: Ducati Bikin Motor Khusus Marc Marquez? Davide Tardozzi Buka Suara
- Fasilitas KEK dan ATA Carnet dari Bea Cukai Bantu Kesuksesan MotoGP Mandalika 2026
- MotoGP 2026: Pecco Bagnaia Kesulitan di Mandalika, Masalah Ducati Kembali Terungkap
- MotoGP 2026 Memanas, Marc Marquez Tak Bisa Andalkan Team Order Ducati
- F1 Bersiap Kembali ke Afrika, MotoGP Belum Berani Menyusul, Kenapa?