MotoGP 2026: Jorge Martin Cedera, Aprilia Ungkap Peluang Comeback

jpnn.com - Jorge Martin mengalami kecelakaan serius saat sesi sprint race MotoGP Australia 2026 hingga harus menepi.

Namun, kabar terbaru dari Aprilia memunculkan harapan baru. Sang juara dunia 2024 disebut-sebut akan kembali mengaspal pada MotoGP Malaysia akhir Oktober mendatang.

Martin terjatuh saat bersaing ketat dengan Marc Marquez. Insiden tersebut membuatnya absen dari balapan utama yang akhirnya dibatalkan akibat cuaca buruk.

Kini, Martin tertinggal 10 poin dari Marquez dalam klasemen sementara MotoGP 2026.

Hasil pemeriksaan lanjutan membawa sedikit kelegaan bagi Aprilia.

Kondisi Jorge Martin

Tim memastikan tidak ditemukan patah tulang tambahan maupun pergeseran pada tulang radius yang cedera. Operasi pun untuk sementara diperkirakan tidak diperlukan.

Manajer Aprilia Paolo Bonora mengaku lega melihat kondisi Martin setelah kecelakaan tersebut.

"Benturan yang dialaminya memang keras, tetapi kondisi Jorge sejauh ini cukup baik. Kami akan terus mengamati perkembangannya dalam beberapa hari mendatang," ucapnya.