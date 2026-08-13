MotoGP 2026: Jorge Martin Makin Pede, Kabar Buruk untuk Para Rival
jpnn.com - Persaingan MotoGP 2026 bisa makin menarik setelah Jorge Martin menemukan kembali kepercayaan dirinya.
Hasil di Silverstone menjadi pemantik optimisme Martin. Rider Aprilia itu mampu mengakhiri MotoGP Inggris di posisi kedua dan mengamankan tambahan 20 poin.
Martin harus mengakui keunggulan Raul Fernandez yang keluar sebagai pemenang.
Jorge Martin Mulai Menemukan Ritmenya
Meski gagal berdiri di podium tertinggi, hasil tersebut tetap menjadi modal penting bagi pembalap asal Spanyol itu.
Pasalnya, Martin mampu menjaga kecepatannya sepanjang balapan dan terus memberikan tekanan kepada Fernandez.
"Saya mampu bertahan dalam persaingan untuk kemenangan sampai akhir, dan itu menjadi hal yang sangat berarti bagi saya," kata Martin
Aprilia Mulai Menemukan Arah
Performa di Inggris juga menjadi tanda bahwa Aprilia mulai mendapatkan hasil dari pekerjaan yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir.
Martin menyebut timnya tidak berhenti melakukan evaluasi dan pengembangan. Hasilnya, dia merasa penampilan di Silverstone berjalan lebih stabil.
Persaingan MotoGP 2026 bisa makin menarik setelah Jorge Martin menemukan kembali kepercayaan dirinya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MotoGP Mulai Pertimbangkan Bursa Transfer ala Sepak Bola, Ada Apa?
- Rio de Janeiro Sambut MotoGP 2027, Gunung Sugarloaf Jadi Latar Utama
- MotoGP 2026: Jorge Martin Masih di Puncak, Marc Marquez Diam-Diam Siapkan Serangan
- Jorge Martin Tak Terobsesi Gelar MotoGP 2026, Ada Target yang Lebih Penting
- InJourney Nyatakan Sirkuit Mandalika Siap Gelar MotoGP pada Oktober 2026
- MotoGP Aragon 2026: Alex Marquez Bawa Modal yang Bikin Rival Waspada