MotoGP 2026: Jorge Martin Masih di Puncak, Marc Marquez Diam-Diam Siapkan Serangan

jpnn.com - Marc Marquez belum mau menyerah dalam perbururan gelar MotoGP 2026 meski posisinya kini tertinggal cukup jauh dari Jorge Martin.

Setelah gagal mengamankan podium di Silverstone, Marquez melihat masih ada sejumlah sirkuit yang bisa menjadi peluang untuk memangkas jarak di klasemen.

Ruder Ducati Lenovo itu kini mengoleksi 200 poin dan berada di posisi keempat. Sementara itu, Martin masih kokoh di peringkat pertama dengan 240 angka.

40 Poin Bukan Penghalang

Jarak 40 angka tersebut tidak dianggap sebagai masalah besar oleh Marquez.

"Saya masih yakin bisa mengejar. Banyak hal akan bergantung pada hasil para pembalap lain, terutama di lintasan yang selama ini lebih bersahabat bagi saya," ucapnya.

Marquez juga menilai rangkaian balapan setelah Silverstone akan menjadi kesempatan penting. Aragon, San Marino, Austria, hingga Jepang masuk dalam daftar sirkuit yang ingin dimanfaatkan untuk menekan Martin.

"Ada beberapa balapan mendatang yang harus kami manfaatkan semaksimal mungkin. Kalau ingin kembali masuk dalam persaingan, kami harus mulai menyerang sejak sekarang," tambahnya.

Aragon Jadi Titik Awal

Kondisi tersebut membuat MotoGP Aragon layak mendapat perhatian. Marc memiliki rekam jejak luar biasa di Sirkuit MotorLand Aragon dengan tujuh kemenangan.