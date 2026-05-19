MotoGP 2026: Jorge Martin Meledak di Pit, Garasi Aprilia Tegang?

jpnn.com - Jorge Martin menjadi sorotan setelah meluapkan emosinya di area garasi Aprilia seusai mengalami insiden di MotoGP Catalunya 2026.

Rider asal Spanyol itu harus mengakhiri balapan lebih cepat setelah terlibat kecelakaan pada lap ke-13.

Saat itu, Martin yang berada di posisi kedua mendadak tersenggol dari belakang oleh Raul Fernandez hingga membuat kedua pembalap terjatuh.

Akibat insiden tersebut, Martin tidak bisa melanjutkan balapan, sementara Fernandez masih dinyatakan mampu kembali ke lintasan.

Setelah kembali ke pit, suasana terlihat tegang. Martin sempat menunjukkan reaksi emosional dengan gestur yang mengarah pada kekecewaan terhadap situasi yang baru dialaminya.

Kru Aprilia sempat berusaha menenangkan Martinator -julukan Jorge Martin, tetapi tensi yang tinggi membuat emosinya sempat tidak terkendali hingga terjadi dorongan kepada salah satu anggota tim.

Martin kemudian memberikan penjelasan terkait situasi yang terjadi. Dia mengaku sebenarnya memiliki peluang besar untuk bersaing di papan atas sebelum insiden tersebut terjadi.

"Saya merasa punya kecepatan untuk bertarung di posisi terdepan, tetapi balapan memang seperti itu. Saya tetap mencoba mengambil sisi positif karena ritme saya cukup baik sepanjang lomba," ucapnya.