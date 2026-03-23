MotoGP 2026: Jorge Martin Mulai Panas, Tapi Justru Menahan Diri, Ada Apa?

jpnn.com - Pembalap Aprilia Jorge Martin menunjukkan sinyal kebangkitan di awal musim MotoGP 2026.

Meski tampil impresif dalam dua seri pembuka, Martin memilih untuk tidak terburu-buru membicarakan peluang meraih gelar Juara Dunia.

Setelah membuka musim dengan finis keempat di Thailand, rider asal Spanyol itu kembali melanjutkan tren positif dengan merebut posisi kedua pada MotoGP Brasil yang berlangsung di Sirkuit Ayrton Senna, Minggu (22/3/2026).

Performa tersebut membuat Martin kembali diperhitungkan di barisan depan.

Namun, eks pembalap Pramac Racing itu menilai dirinya masih butuh waktu untuk benar-benar siap bersaing dalam perebutan titel.

"Saya belum sampai ke tahap itu. Masih banyak lap yang belum saya jalani bersama Aprilia," ucapnya.

Musim sebelumnya menjadi periode sulit bagi Martin. Cedera yang berkepanjangan membuatnya kehilangan banyak kesempatan tampil kompetitif.

Kini, performa Martin perlahan menunjukkan peningkatan.