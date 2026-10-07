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MotoGP 2026: Jorge Martin Punya Mimpi Besar, Ada Misi Bersejarah

MotoGP 2026: Jorge Martin Punya Mimpi Besar, Ada Misi Bersejarah
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Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin. Foto: AFP/GLYN KIRK.

jpnn.com - Jorge Martin tidak hanya memburu gelar juara MotoGP 2026. Pembalap Aprilia tersebut juga membawa ambisi yang bisa menempatkan namanya dalam catatan sejarah kelas premier.

Martin saat ini berada di puncak klasemen dengan koleksi 333 poin. Marc Marquez membuntutinya dengan 331 angka.

Pembalap asal Spanyol itu sudah pernah merasakan gelar juara dunia pada 2024 ketika masih memperkuat Pramac Ducati.

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Namun, Martin menyimpan mimpi yang lebih besar. Dia ingin suatu hari nanti mampu meraih gelar bersama tiga pabrikan berbeda.

"Saya memang punya keinginan untuk memenangkan kejuaraan bersama tiga pabrikan. Jika itu benar-benar terjadi, tentu pencapaiannya akan memiliki nilai sejarah tersendiri," ucapnya.

Tak Mau Terjebak Ekspektasi

Martin menyadari gelar bersama tiga pabrikan belum bisa dicapai dalam waktu singkat.

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Fokusnya sekarang adalah menyelesaikan persaingan 2026 dan membawa Aprilia meraih gelar juara.

"Saya tidak tahu apakah mimpi itu nantinya bisa terwujud. Hal seperti ini tidak mungkin dipastikan sekarang. Yang bisa saya lakukan adalah terus bekerja," tambahnya.

Jorge Martin tidak hanya memburu gelar juara MotoGP 2026. Pembalap Aprilia tersebut juga membawa ambisi yang bisa menempatkan namanya dalam catatan sejarah.

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