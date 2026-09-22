MotoGP 2026: Jorge Martin Tak Mau Remehkan Pedro Acosta
jpnn.com - Jorge Martin menganggap Pedro Acosta sebagai salah satu ancaman dalam perburuan gelar MotoGP 2026.
Kemenangan di MotoGP Austria 2026 membuat Acosta naik ke posisi keempat klasemen dengan 234 poin.
Martin masih memimpin dengan 306 angka, tetapi kompetisi masih menyisakan tujuh seri.
Acosta Mulai Mengusik Papan Atas
Acosta menunjukkan kecepatannya sepanjang akhir pekan di Red Bull Ring. Rider asal Spanyol itu bahkan sempat berada di posisi terdepan pada sprint race sebelum mengalami kecelakaan.
Performa tersebut kemudian berlanjut pada balapan utama. Acosta berhasil mengamankan kemenangan pertamanya di MotoGP sekaligus memangkas jarak dengan pembalap-pembalap di papan atas.
Martin pun mengakui bahwa persaingan belum bisa dianggap selesai.
"Posisi di klasemen masih sangat mungkin berubah. Kalau Pedro mampu kembali menang dengan performa seperti di Austria, tentu dia juga bisa masuk dalam persaingan gelar," ucapnya.
Seri Asia Bisa Jadi Penentu
Setelah Austria, persaingan MotoGP 2026 segera memasuki rangkaian balapan Asia Pasifik.
Jorge Martin menganggap Pedro Acosta sebagai salah satu ancaman dalam perburuan gelar MotoGP 2026.
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