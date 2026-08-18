MotoGP 2026: Kandidat Juara Masih Berjubel, Aragon Bisa Jadi Penyaring?
jpnn.com - Persaingan menuju gelar juara MotoGP 2026 masih sulit ditebak.
Enam pembalap masih berpeluang menjadi Juara Dunia. Mereka hanya terpaut 56 poin dengan 10 seri yang masih tersisa.
Situasi itu membuat setiap balapan memiliki nilai penting. Manajer Aprilia Massimo Rivola menilai race di Aragon bisa menjadi momen penting untuk melihat siapa yang benar-benar mampu bertahan dalam perburuan gelar.
Aragon Bisa Mengubah Peta Persaingan
Aprilia saat ini menempatkan Jorge Martin dan Marco Bezzecchi di posisi teratas, sementara Ai Ogura berada di posisi ketiga.
Marc Marquez dan Fabio Di Giannantonio menjadi dua pembalap Ducati yang turut mengancam.
Rivola meyakini hasil di Aragon dapat menjadi tolok ukur bagi para pembalap yang ingin terus berada dalam perburuan gelar.
"Setelah balapan di Aragon, mungkin kita akan lebih memahami siapa saja yang benar-benar punya peluang untuk bersaing memperebutkan trofi," ucapnya.
Marc Marquez Jadi Ancaman
Perhatian khusus tertuju kepada Marquez. Aragon merupakan salah satu trek favoritnya dengan koleksi tujuh kemenangan.
Enam pembalap masih bersaing ketat di MotoGP 2026. Balapan Aragon bisa mengubah peta perburuan gelar juara dunia?
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