MotoGP 2026: Kans Juara Menipis, Marco Bezzecchi Tetap Berani Tantang Marc Marquez
jpnn.com - Meski tertinggal cukup jauh dari Marc Marquez, Marco Bezzecchi belum menyerah dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026.
Rider Aprilia Racing itu masih ingin mempertahankan peluang selama perhitungan poin belum menutup jalan menuju takhta juara.
Hasil seri Malaysia membuat posisi Bezzecchi makin sulit. Dia hanya mampu mengumpulkan 17 poin setelah finis ketiga dalam sprint race dan menempati urutan keenam pada balapan utama.
Kini, Bezzecchi mengoleksi 332 angka atau tertinggal 67 poin dari Marquez yang masih memimpin klasemen.
Bezzecchi Sadar Peluang Juara Makin Sulit
Bezzecchi tidak menampik bahwa peluangnya meraih gelar musim ini makin berat.
Namun, pembalap asal Italia itu belum ingin menyerah karena secara matematis masih tersedia kesempatan untuk mengejar ketertinggalan.
"Kondisinya memang sangat sulit jika melihat perhitungan yang ada saat ini. Meski begitu, saya tidak akan kehilangan keyakinan selama peluang secara matematis masih terbuka," ucapnya.
Situasi persaingan juga dipengaruhi kondisi Jorge Martin yang masih berjuang memulihkan cedera. Pembalap Aprilia tersebut absen pada seri Malaysia karena belum sepenuhnya pulih dari cedera. Kini, Martin tertinggal 44 poin dari Marquez.
Meski tertinggal cukup jauh dari Marc Marquez, Marco Bezzecchi belum menyerah dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MotoGP 2026: Marc Marquez di Ambang Juara, Begini Skenario untuk Rebut Gelar di Qatar
- MotoGP 2026: Jack Miller Berani Bersuara, Ada 19 Pembalap yang Tak Mau ke Qatar
- Yamaha Mundur dari MotoGP Qatar 2026, Ancaman Sanksi Menghantui?
- MotoGP 2026: Marc Marquez di Ambang Juara, 3 Pembalap Ini Masih Bisa Menjegal?
- Menjelang MotoGP Qatar 2026, Marc Marquez Punya Rencana yang Tak Biasa, Ada Apa?
- Yamaha Tinggalkan MotoGP Qatar 2026, Tak Mau Ambil Risiko