MotoGP 2026: Kans Juara Menipis, Marco Bezzecchi Tetap Berani Tantang Marc Marquez

jpnn.com - Meski tertinggal cukup jauh dari Marc Marquez, Marco Bezzecchi belum menyerah dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026.

Rider Aprilia Racing itu masih ingin mempertahankan peluang selama perhitungan poin belum menutup jalan menuju takhta juara.

Hasil seri Malaysia membuat posisi Bezzecchi makin sulit. Dia hanya mampu mengumpulkan 17 poin setelah finis ketiga dalam sprint race dan menempati urutan keenam pada balapan utama.

Kini, Bezzecchi mengoleksi 332 angka atau tertinggal 67 poin dari Marquez yang masih memimpin klasemen.

Bezzecchi Sadar Peluang Juara Makin Sulit

Bezzecchi tidak menampik bahwa peluangnya meraih gelar musim ini makin berat.

Namun, pembalap asal Italia itu belum ingin menyerah karena secara matematis masih tersedia kesempatan untuk mengejar ketertinggalan.

"Kondisinya memang sangat sulit jika melihat perhitungan yang ada saat ini. Meski begitu, saya tidak akan kehilangan keyakinan selama peluang secara matematis masih terbuka," ucapnya.

Situasi persaingan juga dipengaruhi kondisi Jorge Martin yang masih berjuang memulihkan cedera. Pembalap Aprilia tersebut absen pada seri Malaysia karena belum sepenuhnya pulih dari cedera. Kini, Martin tertinggal 44 poin dari Marquez.