MotoGP 2026: Kebangkitan Marc Marquez Bikin Geger, Ternyata Rival Ikut 'Membantu'

jpnn.com - Marc Marquez kini berada di posisi teratas klasemen MotoGP 2026 setelah melalui awal musim yang jauh dari kata ideal.

Rider Ducati tersebut secara perlahan mengambil alih kendali setelah para rivalnya kehilangan banyak momentum.

Sempat berada di luar persaingan terdepan, Marquez sekarang mengoleksi 274 poin. Jorge Martin menguntit di posisi kedua dengan jumlah poin yang sama, sedangkan Marco Bezzecchi tertinggal 33 angka.

Situasi Berubah Drastis

Posisi Marquez saat ini sulit dibayangkan ketika melihat perjalanannya pada paruh awal musim.

The Baby Alien bahkan sempat terpaut hingga 102 poin dari pemimpin klasemen setelah seri Mugello.

Namun, perubahan terjadi setelahnya. Lima kemenangan grand prix berhasil diraih Marquez di Hungaria, Ceko, Jerman, Aragon, dan San Marino.

Rival Kehilangan Momentum

Di saat Marquez mulai konsisten mengumpulkan kemenangan, Martin dan Bezzecchi justru tidak mampu mengulangi performa mereka pada awal musim.

Marquez mengakui kondisi tersebut ikut membuka jalan baginya dalam persaingan perebutan gelar.